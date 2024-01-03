04 Ocak 2024, Perşembe
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AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak? Sözcü Ömer Çelik tarih verdi
Yerel seçimler öncesi AK Parti'de çalışmalar hız kazanırken gözler 31 Mart seçimlerinde aday olacak isimlere çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlerde adaylara ilişkin ilk açıklanın 7 OcaK Pazar günü İstanbul'da yapılacağını söyledi. Öte yandan Çelik, AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade etti.