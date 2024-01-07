AK Parti aday tanıtım toplantısı | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de

AK Parti’de bugün 26 ilin belediye başkan adayı belli oluyor. A Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adaylarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün hem İstanbul için hem açıklanacak olan 26 il için büyük bir heyecan var. Salonda büyük bir coşku var. Tabi buraya gelen insanları salon almadı, dışarıda da bekleyen vatandaşlarımız var. İstanbul ve diğer iller için büyük bir heyecan var. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini unutmadı. 94 öncesi CHP yönetiminde olan İstanbul yaşanılamaz hale gelmişti. Havası solunamayan çöpleri toplanmayan bir şehirdi. Çöp dağları patladı ve biz vatandaşlarımızı kaybettik. Kokudan geçilemeyen bir Haliç vardı. Evlerde su bile akmıyordu. İnsanlar evlerinin salonunda bidonlarla su biriktiriyordu. Böyle bir şehri devraldı ve bir devrim yaptı. 4 yılda İstanbul değişti ve o değişim AK Parti’nin kurulmasını sağladı.” dedi.

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