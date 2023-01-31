31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti aday adaylığı başvuruları 11 Mart’ta! Önce başvurular sonra temayül

AK Parti aday adaylığı başvuruları 11 Mart’ta! Önce başvurular sonra temayül

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 15:35
Güncelleme:31.01.2023 15:50
AK Parti 2023 seçimlerinde kimi aday göstereceğini nasıl belirleyecek? Tarihler belli... Başvurular 11 Mart tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. Kesinleşmiş liste ise 8 Nisan'da YSK'ya sunulacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’nin seçim hazırlığı!
AK Parti'nin seçim hazırlığı!
Akşener’in Kılıçdaroğlu’na tehlikeli tuzağı!
Akşener'in Kılıçdaroğlu'na tehlikeli tuzağı!
CHP geçmişini unuttu! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
CHP geçmişini unuttu! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Eksi 10 derecede dev tatbikat!
Eksi 10 derecede dev tatbikat!
Vesayet özleminin sebebi ne?
Vesayet özleminin sebebi ne?
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Deaş ve El Nusra’ya operasyon
Deaş ve El Nusra'ya operasyon
EYT Yasa Teklifi Meclis’te
EYT Yasa Teklifi Meclis'te
Chp-İYİ Parti arasında 13 Şubat anlaşmazlığı
Chp-İYİ Parti arasında "13 Şubat" anlaşmazlığı
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Babacan’ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
Babacan'ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
6’lı koalisyondan eski Türkiye’ye dönüş vaatleri!
6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri!
Daha Fazla Video Göster