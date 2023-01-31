AK Parti aday adaylığı başvuruları 11 Mart’ta! Önce başvurular sonra temayül

AK Parti 2023 seçimlerinde kimi aday göstereceğini nasıl belirleyecek? Tarihler belli... Başvurular 11 Mart tarihi itibariyle alınmaya başlanacak. Kesinleşmiş liste ise 8 Nisan'da YSK'ya sunulacak.

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