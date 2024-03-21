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AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir projelerini A Haber’de anlattı: Adana'da trafik sorun olmaktan çıkacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 22:07
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. AK Parti Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in projeleri neler? Banu El ve konukları sordu, Kocaispir A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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