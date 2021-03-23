AK Parti 7.Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı! Kabinede değişiklik olacak mı? Flaş açıklama...

Ankara Spor Salonu'nda yarın yapılacak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Kongre'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte inşallah yola çıkacağız" dedi.