AK Parti 7. Olağan İl Kongreleri! Başkan Erdoğan'dan 2023 vurgusu

Son dakika haberine göre AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız." dedi. Başkan Erdoğan, ''Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez'' diyerek CHP'ye sert çıktı. Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİYLE BİZ BULUŞTURACAĞIZ

Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir. AK Parti Türkiye'nin sadece 18 yılının değil inşallah geleceğinin de partisidir. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gideceğiz, daha büyük projelere imza atacağız.

ÖNÜMÜZE ÇIKARTILAN ENGELLERİ ASLA UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Ülkemizi demokraside, ekonomide muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle mücadele ettik. Önümüze çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için orduya kadar göz bebeği kurumları kullanarak giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız.

18 YILDIR MİLLETİMİZ HİÇBİRİNE İTİBAR ETMEDİ, ETMİYOR

Siz her projemizi eleştirenlere bakmayın, hayata geçen her projeden onlar da yararlanıyor. 18 yıldır milletimiz hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler afet altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir.

CHP'YE SERT ÇIKTI: TAM BİR KARA MİZAH ÖRNEĞİ

Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez.

REFORM MESAJI: KAMUOYUNA SUNMA AŞAMASINA GELMİŞTİR

Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir.