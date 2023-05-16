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Ak Parti 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor?

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Giriş: 16.05.2023 15:17
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Peki ak parti İstanbul’da 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? İstanbul için hangi özel çalışmalar yapılacak? Söz A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Sancaktepe Belediye Başkanı aktardı.
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