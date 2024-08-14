14 Ağustos 2024, Çarşamba
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AK Parti 23 yaşında! A Haber muhabiri Rüya Akkuş: Kulislerdeki beklenti 3 milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te bir konuşma yapacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı. Akkuş, “AK Parti Genel Merkezi’ndeki kutlama hazırlıkları devam ediyor. Bugün geniş bir katılımla AK Parti’de kutlamalar yapılacak. Tam 1.450 davetiye hazırlandı ve herkese gönderildi. Buraya dev ekranlar kurulacak. Slogan “Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti”. Bugün aynı zamanda milletvekilleri ve belediye başkanlarından da AK Parti’ye katılım gerçekleşecek. Dün 2 milletvekili denmişti ama bugün kulislerdeki beklenti 3 milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi. 15 belediye başkanı da yakalarına AK Parti rozetini takıyor olacaklar. Önümüzdeki süreçte ise peyderpey geçişlerin olması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.