14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
AK Parti 23 yaşında! A Haber muhabiri Rüya Akkuş: Kulislerdeki beklenti 3 milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi

AK Parti 23 yaşında! A Haber muhabiri Rüya Akkuş: Kulislerdeki beklenti 3 milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2024 10:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te bir konuşma yapacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı. Akkuş, “AK Parti Genel Merkezi’ndeki kutlama hazırlıkları devam ediyor. Bugün geniş bir katılımla AK Parti’de kutlamalar yapılacak. Tam 1.450 davetiye hazırlandı ve herkese gönderildi. Buraya dev ekranlar kurulacak. Slogan “Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti”. Bugün aynı zamanda milletvekilleri ve belediye başkanlarından da AK Parti’ye katılım gerçekleşecek. Dün 2 milletvekili denmişti ama bugün kulislerdeki beklenti 3 milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi. 15 belediye başkanı da yakalarına AK Parti rozetini takıyor olacaklar. Önümüzdeki süreçte ise peyderpey geçişlerin olması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat
Kaç milletvekili AK Parti’ye geçecek?
Kaç milletvekili AK Parti'ye geçecek?
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
İsrail’den Nuseyrat’ta sivil katliamı
İsrail’den Nuseyrat’ta sivil katliamı
Hamas’ın roketi Tel Aviv’de nasıl yankılandı?
Hamas’ın roketi Tel Aviv’de nasıl yankılandı?
59 ilde Narkoçelik operasyonu
59 ilde "Narkoçelik" operasyonu
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı
AK Parti 23 yaşında
AK Parti 23 yaşında
İstanbul’un parasını güzel güzel yediler!
İstanbul'un parasını güzel güzel yediler!
AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi
AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi
Tel Aviv’de patlama sesleri!
Tel Aviv’de patlama sesleri!
Kerkük’te korsan seçim
Kerkük'te korsan seçim
Daha Fazla Video Göster