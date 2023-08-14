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AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 11:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü ile ilgili videomesaj yayımladı. "Her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik." diyen Erdoğan, "Ülkeye hizmet için yola çıkışımızın 22'nci yılındayız. Bizi destekleyen milletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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