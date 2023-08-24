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AK Parti 22 yaşında! A Haber tek tek ekranlara taşıdı... İşte AK Parti'nin 22 yılda hayata geçirdiği dev eserler

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 13:28
AK Parti 22. yaşını Ankara'da düzenleyeceği törenle kutlayacak. Hangi dev projeler hayata geçirildi? Neler planlanıyor? A Haber ekipleri tek tek aktardı. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti 22 yaşında! AK PARTİ 22 YAŞINDA!

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