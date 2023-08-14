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AK Parti 22 yaşında

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 10:55
AK Parti 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruldu. Sayısız seçim zaferi kazanıldı, sayısız atılıma imza atıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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