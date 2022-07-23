23 Temmuz 2022, Cumartesi
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AK Parti 2023’e hazırlanıyor! Aday listeleri hazırlanmaya başlandı
2023 seçimleri için kolları sıvayan AK Parti, iktidara geldiği 2002'den bu yana yapılan tüm seçimlerin grafiğini çıkardı. Ayrıntılı analizler yaptı. Milletvekili aday listelerini şimdiden hazırlamaya başladı. Vekiller sahada yakın takipte, Başkan Erdoğan'a raporlar sunuluyor.