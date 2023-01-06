06 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi’ni hazırlıyor! Başkan Erdoğan’da Türkiye Yüzyılı talimatı
AK Parti, 2023 Seçim Beyannamesi’nin hazırlıklarına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son 20 yıl titizlikle incelendi, raporlar hazırlandı. Başkan Erdoğan, kurmaylarının hazırladığı raporları inceledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ön plana çıkarılacak.