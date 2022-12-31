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AK Parti 2022'deki icraatlarını tek videoda topladı

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Giriş: 31.12.2022 22:49
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabı, 2022 yılında hayata geçirilen projelere ilişkin 10 dakikalık bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda altyapı yatırımlarından savunma sanayiine kadar birçok icraata yer verildi. Paylaşıma, "Başlasın Türkiye Yüzyılı…" notu düşüldü.
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