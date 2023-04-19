AK Parti 14 Mayıs zaferine işte böyle ulaşacak!

14 Mayıs için son viraja girilirken AK Parti, önümüzdeki haftalarda kararsız, küskün ve kırgın seçmene odaklanacak. Oranı yüzde 15'i bulan ve daha çok AK Parti'ye yakın olan bu seçmen ile iletişime geçilip ikna edilmeye çalışılacak. Canlı yayın konuklarımız Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile bu sıcak gündemi detaylandırdık.