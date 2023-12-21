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AK Parti 1 Şubat'ta sahaya iniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 11:29
Başkan Erdoğan, yerel seçim mesaisine devam ediyor. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında emekliler de düşünüldü. Müzisyen Özhan Eren ile çalışıldı, "yenilik" vurgusu yapıldı. AK Parti'de adaylar belirleniyor. Rüya Akkuş detayları aktardı.
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