AK Parti 1 Şubat’ta sahaya iniyor

Başkan Erdoğan, yerel seçim mesaisine devam ediyor. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında emekliler de düşünüldü. Müzisyen Özhan Eren ile çalışıldı, "yenilik" vurgusu yapıldı. AK Parti'de adaylar belirleniyor. Rüya Akkuş detayları aktardı.

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