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Ajanların eşyaları bu sergide! Robot kravat, tuğladan dinleme cihazı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 20:46
Atatürk Kültür Merkezi'nde, çok özel ve merak uyandıran bir sergi. Büyük de bir önem taşıyor çünkü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle açıldı. Teşkilatın kullandığı araçlar ve belgeler sergilendi. Ayakkabılara gizlenmiş dinleme cihazı, elektrik prizine yerleştirilmiş böcek ve tuğla görünümlü takip sistemi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. A Haber ekibi sergiyi görüntüledi…
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