19 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ajanların eşyaları bu sergide! Robot kravat, tuğladan dinleme cihazı
Atatürk Kültür Merkezi'nde, çok özel ve merak uyandıran bir sergi. Büyük de bir önem taşıyor çünkü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle açıldı. Teşkilatın kullandığı araçlar ve belgeler sergilendi. Ayakkabılara gizlenmiş dinleme cihazı, elektrik prizine yerleştirilmiş böcek ve tuğla görünümlü takip sistemi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. A Haber ekibi sergiyi görüntüledi…