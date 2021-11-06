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Ajan operasyonlarının perde arkası | MİT, MOSSAD ve Rus ajanı 21 kişi yakaladı! Suikast şebekesinin detayı ilk kez A Haber’de

A Haber
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Giriş: 06.11.2021 20:43
Terör örgütü PKK’ya yurt dışında ağır darbeler vuran Milli İstihbarat Teşkilatı, başarışı operasyonlarına her geçen gün bir yenilerini ekliyor. MOSSAD alığını yerler bir eden MİT geçtiğimiz günlerde ajan şebekesini çökertmiş ve 15 ajanı ele geçirilmiştir. Tüm dünyada konuşulan operasyonundan ardından MİT, MİT, Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planlayan 6 casusu yakaladı. Bu önemli gelişmelerin perde arkasını Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ilk kez A Haber anlattı.
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