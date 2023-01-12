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Ailesi reddetti Elazığ bağrına bastı! Engelli Zuhal’in cenazesini ailesi kabul etmemişti

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 09:51
Entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ağır zihinsel engelli Zuhal, annesi cenazeyi kabul etmeyince kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Zühal'e Elazığlılar sahip çıktı ve mezarı ziyaretçi akınına uğradı.
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