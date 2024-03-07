Ailesi enkazda kalan çocuğun gözyaşları! İsrail'in saldırılarında 30 binden fazla Gazzeli katledildi

İsrail'in 153 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Gazzeli bir anne enkazın altında kalan oğlunu çaresizce bulmaya çalıştı. Gazzeli küçük bir çocuk ise saldırıda bütün ailesini kaybetti.

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