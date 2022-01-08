08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ailelerin evlat nöbeti sürüyor! HDP ve PKK’dan çocuklarını istiyorlar

Ailelerin evlat nöbeti sürüyor! HDP ve PKK’dan çocuklarını istiyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 15:27
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 859'uncu gününde. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ailelerin evlat nöbeti sürüyor!
Ailelerin evlat nöbeti sürüyor!
Konya-Karaman YHT hattı açıldı
Konya-Karaman YHT hattı açıldı
Başkan Erdoğan Karaman’a YHT ile gidecek
Başkan Erdoğan Karaman'a YHT ile gidecek
Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme
Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme
Sarıkamış şehitleri anısına!
Sarıkamış şehitleri anısına!
Bahçeli’den muhalefete sert tepki!
Bahçeli'den muhalefete sert tepki!
Kazakistan’daki kaosun arkasında kim var?
Kazakistan’daki kaosun arkasında kim var?
Burnunu soktu iç yüzü ortaya çıktı
"Burnunu soktu iç yüzü ortaya çıktı"
Muhtarlara verilecek ödenek belli oldu!
Muhtarlara verilecek ödenek belli oldu!
Türk hekimlerinin başarısı TURKOVAC!
Türk hekimlerinin başarısı TURKOVAC!
Bakan Kurum: Tampon bölgeler oluşturuluyor
Bakan Kurum: Tampon bölgeler oluşturuluyor
CHP’de 100 bin imza krizi!
CHP'de 100 bin imza krizi!
Daha Fazla Video Göster