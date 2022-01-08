08 Ocak 2022, Cumartesi
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Ailelerin evlat nöbeti sürüyor! HDP ve PKK’dan çocuklarını istiyorlar
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 859'uncu gününde. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.