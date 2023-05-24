24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2023 14:57
Güncelleme:24.05.2023 15:02
Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, Diyarbakır hdp il binası önündeki eylemi kararlılıkla sürüyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, nöbetin sürdüğü noktadan aktardı.
Köy evleri hızla yükseliyor
Köy evleri hızla yükseliyor
28 Mayıs’ta rehavete kapılmak yok
"28 Mayıs'ta rehavete kapılmak yok"
Sancaktepe’de sürücüleri çileden çıkaran anlar
Sancaktepe'de sürücüleri çileden çıkaran anlar
21 yılda hizmet ve eser siyaseti
21 yılda hizmet ve eser siyaseti
Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Çatalcalılar Millet Bahçesi’ne kavuştu
Çatalcalılar Millet Bahçesi’ne kavuştu
İşte MOSSAD’a yapılan operasyonun detayları!
İşte MOSSAD'a yapılan operasyonun detayları!
Adım adım oy kullanma rehberi
Adım adım oy kullanma rehberi
Başkan Erdoğan Ankara’da
Başkan Erdoğan Ankara'da
60 günde tamamlanan hastanede yoğunluk
60 günde tamamlanan hastanede yoğunluk
HDP’lilerden sandık provokasyonu!
HDP'lilerden sandık provokasyonu!
Kandil’in ardından Özdağ da Kılıçdaroğlu dedi
Kandil’in ardından Özdağ da Kılıçdaroğlu dedi
Daha Fazla Video Göster