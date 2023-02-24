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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de anlattı: Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı

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Giriş: 24.02.2023 19:59
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de deprem gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremzedeler için ikametgah şartının kaldırıldığını ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz." dedi. Refakatsiz çocuklara ilişkin de bilgi veren Bakan Yanık, "Bugün itibarıyla sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor. Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86. Çocuklarla ilgili ihbar için mutlaka kurumlara başvurulmalı." ifadelerini kullandı.
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