Aile neden cinayeti itiraf etmiyor? Narin Güran cinayetiyle ilgili son gelişmeler A Haber'de

Kayıtlara rağmen neden inkar ediyorlar? Narin Güran cinayetinde aile neden itiraf etmiyor? Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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