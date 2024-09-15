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Aile neden cinayeti itiraf etmiyor? Narin Güran cinayetiyle ilgili son gelişmeler A Haber'de

Aile neden cinayeti itiraf etmiyor? Narin Güran cinayetiyle ilgili son gelişmeler A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 10:58
Kayıtlara rağmen neden inkar ediyorlar? Narin Güran cinayetinde aile neden itiraf etmiyor? Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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