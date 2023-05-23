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Aile kalkanı modeli netleşti! Aile koruma programında neler olacak?

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 13:52
Son dakika haberleri… Aile Koruma Kalkanı modelinin ayrıntıları netleşti. Ev hanımlarının emekliliğine destek verilecek. Her ailede en az bir çalışan olması sağlanacak. Emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Evlenenlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarık Zengin anlattı.
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