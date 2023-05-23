23 Mayıs 2023, Salı
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Aile kalkanı modeli netleşti! Aile koruma programında neler olacak?
Son dakika haberleri… Aile Koruma Kalkanı modelinin ayrıntıları netleşti. Ev hanımlarının emekliliğine destek verilecek. Her ailede en az bir çalışan olması sağlanacak. Emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Evlenenlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarık Zengin anlattı.