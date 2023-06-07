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Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor

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Giriş: 07.06.2023 15:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Deprem bölgesine gideceğini söyleyen Bakan Göktaş, "neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum" dedi.
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
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