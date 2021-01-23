İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı televizyon programında "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini" söyledi. HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki suçlamalar nedeniyle cezaevinde. Avukatları, Demirtaş'ın tutukluluğunun sona erdirilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurmuştu. Mahkeme kararını verdi. Mahkeme 10'dan fazla başvurunun bir kısmını "İncelmeye uygun" görmedi. O başvurulardan 4'ünde Türkiye'yi, 2'sinde ise Demirtaş'ın avukatlarını haklı buldu. Ancak kabul edilen ve mahkemenin "Demirtaş serbest bırakılmalı" kararının gerekçesi olarak gösterdiği o 2 başvuru yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Hukuksuz karar için ilk günden itibaren kim ne söyledi. Detaylar A Haber’in hazırladığı analiz haberimizde…

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