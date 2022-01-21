21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aidatlara itiraz edilebilir mi? Uzman isim canlı yayında anlattı

Aidatlara itiraz edilebilir mi? Uzman isim canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 11:41
Haneler için en önemli giderlerden biri aidatlar oldu. Yükselen aidatlar tartışma konusu haline geldi. Peki aidatlara itiraz edilebiliyor mu? Rakamlar neye göre belirleniyor? Avukat Devlethan Yazımcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aidatlara itiraz edilebilir mi?
Aidatlara itiraz edilebilir mi?
A Haber Rusya-Ukrayna sınırında!
A Haber Rusya-Ukrayna sınırında!
Millet İttifakı’nda aday çıkmazı
Millet İttifakı'nda aday çıkmazı
Meclis’te OHAL tartışması!
Meclis’te OHAL tartışması!
Ara tatil uzayacak mı?
Ara tatil uzayacak mı?
CHP’nin sert kutuplaşma siyaseti
CHP’nin sert kutuplaşma siyaseti
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
15 Temmuz görselleri neden kaldırıldı?
15 Temmuz görselleri neden kaldırıldı?
AYM 30 gün süre verdi!
AYM 30 gün süre verdi!
Tatil olan okullarda karne ne zaman verilecek?
Tatil olan okullarda karne ne zaman verilecek?
Öğrenciler karne alıyor!
Öğrenciler karne alıyor!
İBB’nin yapmadığı hattı Bakanlık bitirdi
İBB’nin yapmadığı hattı Bakanlık bitirdi
Daha Fazla Video Göster