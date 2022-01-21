Aidatlara itiraz edilebilir mi? Uzman isim canlı yayında anlattı

Haneler için en önemli giderlerden biri aidatlar oldu. Yükselen aidatlar tartışma konusu haline geldi. Peki aidatlara itiraz edilebiliyor mu? Rakamlar neye göre belirleniyor? Avukat Devlethan Yazımcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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