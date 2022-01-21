21 Ocak 2022, Cuma
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Aidatlara itiraz edilebilir mi? Uzman isim canlı yayında anlattı
Haneler için en önemli giderlerden biri aidatlar oldu. Yükselen aidatlar tartışma konusu haline geldi. Peki aidatlara itiraz edilebiliyor mu? Rakamlar neye göre belirleniyor? Avukat Devlethan Yazımcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.