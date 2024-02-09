09 Şubat 2024, Cuma
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Ahmet Türk: CHP’yi destekledik ama sorunları çözecek lider yok
DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekledikleri CHP'de bir liderlik sorunu olduğunu söyledi, Ahmet Türk, Türkiye'nin sorunlarını Başkan Erdoğan'ın çözebileceğini vurguladı, "Erdoğan lider ve güçlüdür, devlete hakimdir" dedi.