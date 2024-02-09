Ahmet Türk: CHP’yi destekledik ama sorunları çözecek lider yok

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekledikleri CHP'de bir liderlik sorunu olduğunu söyledi, Ahmet Türk, Türkiye'nin sorunlarını Başkan Erdoğan'ın çözebileceğini vurguladı, "Erdoğan lider ve güçlüdür, devlete hakimdir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN