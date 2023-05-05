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Ahmet Türk 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti

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Giriş: 05.05.2023 18:56
7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitingde ortaya çıkan Ahmet Türk skandal açıklamalarda bulundu. Türk, Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti.
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