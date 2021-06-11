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Ahmet Şık'tan haddini aşan küstah sözler: Bu devlet katildir yıkmamız lazım

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Giriş: 11.06.2021 16:25
TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrı sonrası Şık, sokağa inme çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'a yönelik de tehditler yöneltti. Yaşanan gelişemeler sonrası 27. dönem milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı.
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