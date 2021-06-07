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Ahmet Şık'tan Başkan Erdoğan'a skandal tehdit! Küstah sözler: Bu devlet katildir yıkmamız lazım
Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP'li Ali Kenanoğlu'yla birlikte Kadıköy'de eylem yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal tehditlerde bulundu. Öte yandan Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Küstah çağrıya sosyal medyadan tepkiler yağdı.