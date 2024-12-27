Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Özer hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği'nce konuya ilişkin yapılan duruşmaya şüpheli Özer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Savunma yapan Özer, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını ve bu yönde düşünmediğini belirterek, "Tapeden de anlaşılacağı üzere bariz olan bir taziye görüşmesidir, iddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir. Ben Güneydoğu üzerine çalışan birisiyim, beni tanıdığım tanımadığım onlarca kişi arar, ben bu kişileri tanımam, bilmem. Örgüt üyesi midir nedir bilmem, bilemem. Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, fikir ve yöntemlerini benimsemedim, her türlü şiddetim fikren dahi karşısında oldum. 64 yaşına kadar herhangi bir terör örgütüne üye olmamışım da bu yaştan sonra mı üye olmuşum, bir hukuk mekanizması kendi profesörüne, kendi belediye başkanına tuzak kurar mı? Daima demokrasi ve barıştan yana görüşlerimi dile getirdim, bitmesi için yıllarca mücadele etmeme rağmen terör ile ilişkilendirilmeyi zul olarak görüyorum. Hiçbir şekilde sempatizan olmadım, kimseye irademi teslim etmedim, etmem. 40 yıldır hizmet etmiş birisiyim bu ülkeye. Tutuklama kararının kaldırılmasını ve tahliyemi talep ederim" dedi.

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