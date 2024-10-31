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Ahmet Özer’in terör irtibatı HTS incelemesinde

Ahmet Özer’in terör irtibatı HTS incelemesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 11:27
Ahmet Özer’in PKK ile ilişkisi ne? Gazeteci Ferhat Murat, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Murat, “Kent uzlaşısıyla Esenyurt’a aday oldu. CHP’nin adayı Ali Gökmen’di. DEM ile anlaşma yapıldıktan sonra adaylıktan istifa etti.” ifadelerini kullandı. Murat, “Para trafiklerinin olduğu farklı delillerin de olduğu sadece 694 terör örgütü mensubuyla görüşmesi değil bunun yanı sıra farklı ilişki trafiklerinin de olduğu ifade ediliyor.” dedi.
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