31 Ekim 2024, Perşembe
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Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısı ne?
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK militanlarıyla bağlantısı ne? Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özer, “Ahmet Özer zaten HDP’li bir siyasetçi PKK’nın siyasi uzantısının içerisinde yetişmiş büyümüş onların akıl babalarından olan birisi. Bu bilinen bir şeydi. Gizli kapaklı bir şey değil. CHP’li bir siyasetçi değildi.” ifadelerini kullandı.