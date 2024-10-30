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Ahmet Özer adliyeye sevk edildi!

Ahmet Özer adliyeye sevk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 18:30
İstanbul'da CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terörle mücadele ekipleri tarafından "PKK/KCk silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına almıştı. Son dakika gelişmesine göre Özer adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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