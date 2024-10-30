Ahmet Özer adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terörle mücadele ekipleri tarafından "PKK/KCk silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına almıştı. Son dakika gelişmesine göre Özer adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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