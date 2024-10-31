Ahmet Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?

CHP’li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısı ne? Neden tutuklandı? Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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