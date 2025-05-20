Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Kadıköy’de vahşice katledilen Ahmet Matia Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan bıçakla ilgili soruşturma başlatıldı. Bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı" belirtildi ve suç aleti sayılmadı. Parktaki güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı da öğrenildi...

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