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Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 21:15
İstanbul Kadıköy’de vahşice katledilen Ahmet Matia Minguzzi'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan bıçakla ilgili soruşturma başlatıldı. Bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı" belirtildi ve suç aleti sayılmadı. Parktaki güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı da öğrenildi...
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Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!
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