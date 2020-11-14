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Ahmet Kekeç'in cenaze namazı 16 Kasım Pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak

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Giriş: 14.11.2020 16:19
Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in vefat haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç duygusal bir paylaşım ile duyurdu. Haberin ardından birçok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Usta kalem 16 Kasım Pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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