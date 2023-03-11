11 Mart 2023, Cumartesi
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Ahmet Davutoğlu'ndan 'Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti' yalanı: Görüntülere rağmen yalan söyledi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan eden 6'lı koalisyon, deprem üzerinden yürüttüğü çirkin ve asılsız ithamlara geri döndü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, "Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti" yalanını ortaya atıp, "5. gün gitti" ifadelerini kullandı. Ancak bilindiği üzere Başkan Erdoğan ilk günden itibaren asrın felaketi sonrası koordinasyonu sağlarken deprem bölgesine de ikinci günde gitmişti.