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Ahıska Türkleri'den sevgi seli! Başkan Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiler: Size çok dua ediyoruz

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Giriş: 21.09.2023 05:20
Başkan Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında, Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi.
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