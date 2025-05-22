ahaber.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali’nde! Selçuk Bayraktar ahaber.com.tr’ye konuştu

7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da kapılarını açıyor. Festival alanına giriş ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Program hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga, Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanından en güncel gelişmeleri takipçilerimizle paylaşacak. Öte yandan ahaber.com.tr'ye konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Küresel kapitalist sistem ortak bir anlayışı yaymaya çalıştı ama tüm dünya yavaş yavaş gerçeği görmeye başladı. Burada dünyanın her tarafından farklı milletlerin kültürleri sergileniyor." dedi.