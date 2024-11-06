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Ağrı’da terör örgütüne dev operasyon

Ağrı’da terör örgütüne dev operasyon

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 13:25
Ağrı’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.  Yapılan operasyonda kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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Ağrı’da terör örgütüne dev operasyon
Ağrı’da terör örgütüne dev operasyon
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