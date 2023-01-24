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Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2023 15:10
Ağrı-İran karayolu üzerinde buzlanma nedeniyle askeri araç kaza yaptı. Sınır devriye görevi için sabah saatlerinde yola çıkan araçta bulunan 2 asker şehit oldu.
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