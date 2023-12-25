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Ağrı’da arama kurtarma ekiplerinin kepçesi aşağı düştü! Kazada 1 ölü, 1 yaralı, 2 kayıp

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 09:17
Ağrı’da, İl Özel İdaresi’ne bağlı kepçenin uçurumdan düştü. Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye kepçe gönderildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğunu ve kepçe operatörünün hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.
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