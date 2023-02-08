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Ağlama sesini duyup yardıma koştular! Hatay'da bebek sağ olarak böyle kurtarıldı

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Giriş: 08.02.2023 11:53
Hatay’da enkaz altında kalan bebek sağ olarak kurtarıldı..
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Ağlama sesini duyup yardıma koştular
Ağlama sesini duyup yardıma koştular
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