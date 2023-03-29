Ağıralioğlu İYİ Parti’den neden istifa etti?

Kandil'in uzantısı HDP ile yapılan ittifaka yine sert sözlerle tepki gösteren Ağıralioğlu, "Çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız." dedi. Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile iş birliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve zehir zemberek sözler sarf etmişti. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Bünyamin Bezci ile detaylandırdık.