Ağaçtan kaos çıkar mı? Muhalefetin İstanbul Millet Bahçesi çelişkisi

İstanbul Atatürk Havalimanı'na millet bahçesinin yapımı için harekete geçildi. Proje ile havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüştürülecek. İstanbulluları heyecanlandıran proje bazı kesimleri üzmüş durumda. Hatta algı malzemesi yapılarak kaos çağrısı yapmaktan da geri durmuyorlar. Amaç doğayı korumak mı, kaos çıkarmak mı? Bir dikili ağacı olmayanın derdi ağaç olur mu? İşte muhalefetin çelişkileri.

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