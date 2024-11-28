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Ağaçları katleden Suavi’ye Milletvekili Yücel Arzen’den şarkılı tepki!

Ağaçları katleden Suavi’ye Milletvekili Yücel Arzen’den şarkılı tepki! "Çav villa çal villa"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.11.2024 21:27
Muğla Akbelen'de "ağaçlar kesiliyor" ifadeleri ile sosyal medyada çevreci paylaşımlarda bulunan şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, villa inşaatı için katledilen 80 ağaç için Suavi’ye bestelediği şarkı ile tepki gösterdi. Arzen, "Mesele Taksim Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç olmak mı yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı?" ifadelerini kullandı. Arzen'in bestelediği şarkıda "İşte bir sabah… uyandığımda çav villa...villaları dikmiş 80 ağaç kesmiş. Bodrum'u tarumar etmiş…" ifadeleri dikkat çekti.
Ağaçları katleden Suavi’ye Milletvekili Yücel Arzen’den şarkılı tepki! Çav villa çal villa
Ağaçları katleden Suavi’ye Milletvekili Yücel Arzen’den şarkılı tepki! Çav villa çal villa
Ağaçları katleden Suavi’ye Milletvekili Yücel Arzen’den şarkılı tepki! "Çav villa çal villa"
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