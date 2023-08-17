17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ağaçları dile getiren naht sanatı! Hata kabul etmeyen sanat

Ağaçları dile getiren naht sanatı! Hata kabul etmeyen sanat

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2023 16:15
Süleyman Sırrı Şenol, unutulmaya yüz tutan ve Osmanlı zamanından günümüze kadar gelen naht sanatının son temsilcilerinden. “Çocukluğumdan beri ahşaba ilgim vardı" diyen Şenol, 45 yıldır hat ve tezhibi ahşaba, kıl testeresi kesme tekniğiyle uyguluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milletvekili Asuman Erdoğan’dan Yavaş’a tepki
Milletvekili Asuman Erdoğan’dan Yavaş’a tepki
Ankara’da Oktay Vural çatlağı mı?
Ankara’da Oktay Vural çatlağı mı?
Tahıl koridorunda alternatif rota mı?
Tahıl koridorunda alternatif rota mı?
Ağaçları dile getiren naht sanatı!
Ağaçları dile getiren naht sanatı!
Kötü kokuya tepki çeken çözüm
Kötü kokuya tepki çeken çözüm
“Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek”
“Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek”
Lise eğitiminde yeni yol haritası!
Lise eğitiminde yeni yol haritası!
Uçak otoyola çakıldı! Düşme anı kamerada
Uçak otoyola çakıldı! Düşme anı kamerada
MİT’ten dolandırıcılara operasyon!
MİT'ten dolandırıcılara operasyon!
Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı
Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
Ulaştırma Bakanı ile bir gün!
Ulaştırma Bakanı ile bir gün!
Daha Fazla Video Göster