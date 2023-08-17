Ağaçları dile getiren naht sanatı! Hata kabul etmeyen sanat

Süleyman Sırrı Şenol, unutulmaya yüz tutan ve Osmanlı zamanından günümüze kadar gelen naht sanatının son temsilcilerinden. “Çocukluğumdan beri ahşaba ilgim vardı" diyen Şenol, 45 yıldır hat ve tezhibi ahşaba, kıl testeresi kesme tekniğiyle uyguluyor.

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